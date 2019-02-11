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Коноплянка против "музыкантов", Бавария сыграет с клубом второй Бундеслиги – жеребьевка 1/4 финала Кубка Германии

11 февраля 12:06 140 Читати українською
Коноплянка против "музыкантов", Бавария сыграет с клубом второй Бундеслиги – жеребьевка 1/4 финала Кубка Германии
Евгений Коноплянка / фото из соцсетей

Накануне состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Германии. В частности, своего соперника узнал и Шальке украинца Евгения Коноплянки.

Центральным матчем этой стадии станет противостояние Шальке с бременским Вердером на Фелтинс-арене.

Кубок Германии: Бавария спаслась в овертайме матча против Герты, Шальке без Коноплянки уничтожил Фортуну

Еще одну пару из клубов Бундеслиги сформировали Аугсбург и РБ Лейпциг. Зато мюнхенская Бавария дома сыграет против одного из лидеров второй Бундеслиги Хайденхайма. В последнем четвертьфинальном поединке сойдутся сразу два представителя второго по силе дивизиона – Гамбург поедет в гости к Падерборну.

Все пары 1/4 финала Кубка Германии 2018/19:

Шальке – Вердер

Бавария – Хайденхайм

Падерборн – Гамбург

Аугсбург – РБ Лейпциг

Теги
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