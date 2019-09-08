Коноплянка прокомментировал матч Литва – Украина: Евгений не сыграл за сборную впервые за 3 года

Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка поделился эмоциями после матча с Литвой.

Полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины Евгений Коноплянка в социальной сети Инстаграм трогательно поблагодарил болельщиков за поддержку сборной Украины в матче против сборной Литвы.

"С каждым шагом мы приближаемся к своей цели. Украина, спасибо за такую поддержку!", – написал Евгений в своем Инстаграме.

Коноплянка перешел в Шахтер

Коноплянка впервые за последние три года не сыграл за сборную. Последний раз Евгений оставался в запасе еще 15 ноября 2016 года в товарищеском матче против Сербии, в котором Украина победила со счетом 2:0. Но несмотря на невыход на поле, после матча Евгений оставался в хорошем настроении и на вопрос от газеты "Сегодня" не обидно ли ему, что так и не сыграл против Литвы ответил: "А почему мне должно быть обидно?".

Напомним, вчера "желто-синие" на выезде одолели сборную Литвы со счетом 3:0.

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