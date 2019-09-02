toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
ТРАНСФЕРЫ ЗАРЯ - ДИНАМО КИЕВ АРСЕНАЛ - ТОТТЕНХЭМ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Коноплянка проходит медосмотр в Украине,– журналист

15:07 195 Читати українською
Коноплянка проходит медосмотр в Украине,– журналист
Евгений Коноплянка / фото из соцсетей

Вингер гельзенкирхенского Шальке Евгений Коноплянка вернулся в Украину.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил журналист Андрей Шахов-младший. Связано ли это с вероятным переходом в Шахтер, не указывается.

Коноплянка близок к переходу в Шахтер, – Ди Марцио

"Похоже, Коноплянка возвращается в Украину. Сегодня проходил медосмотр в "Борисе"(медицинская клиника. – прим. Футбол 24). Очень надеюсь, что это обычное обследование перед сборной", – написал журналист.

К слову, в течение всего лета Евгений находился в поисках нового места работы. Наиболее вероятными претендентами были турецкие клубы, но оформить трансфер так и не удалось.

Коноплянка останется в Шальке

Заметим, что Коноплянка попал в список игроков, которых Андрей Шевченко вызвал для подготовки к матчам против Литвы и Нигерии. Сегодня, 2 сентября, сборная Украины проведет открытую тренировку, которая пройдет на НСК Олимпийский.

blog_ava
Аталанта дома проиграла Торино – Малиновский старался, обострял с угловых, но не спас
00:42
532
Теги
Украинцы за рубежом Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Шальке Шальке Сборная Украины
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
1
час
:
21
мин
Минай
17:00
Балканы
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук