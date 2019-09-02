Коноплянка проходит медосмотр в Украине,– журналист

Вингер гельзенкирхенского Шальке Евгений Коноплянка вернулся в Украину.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил журналист Андрей Шахов-младший. Связано ли это с вероятным переходом в Шахтер, не указывается.

Коноплянка близок к переходу в Шахтер, – Ди Марцио

"Похоже, Коноплянка возвращается в Украину. Сегодня проходил медосмотр в "Борисе"(медицинская клиника. – прим. Футбол 24). Очень надеюсь, что это обычное обследование перед сборной", – написал журналист.

К слову, в течение всего лета Евгений находился в поисках нового места работы. Наиболее вероятными претендентами были турецкие клубы, но оформить трансфер так и не удалось.

Коноплянка останется в Шальке

Заметим, что Коноплянка попал в список игроков, которых Андрей Шевченко вызвал для подготовки к матчам против Литвы и Нигерии. Сегодня, 2 сентября, сборная Украины проведет открытую тренировку, которая пройдет на НСК Олимпийский.