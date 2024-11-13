"Звонит мне агент, наяривает больше раз, чем моя мама и жена. Спрашиваю: "Что надо?" Он говорит: "Тебя так ждут, что ты даже себе не представляешь". Я переспрашиваю: "Прям так?" Отвечает: "Да". Чтобы вы понимали, 10 раз в день мне звонили и просили: "Пожалуйста, можете завтра приехать, давайте завтра". Я все переносил, потому что не верил, что так хотят в клубе меня. В конце концов говорю: "Окей". Потому что соскучился по футболу. Думаю, посмотрим, как там в Клуже, потому что слышал, что команда всегда в еврокубках играет.

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Перед тем, как лететь туда, звоню тренеру. Он не разговаривал на английском и в диалоге помогала его жена. Спрашиваю: "В какой системе вы играете? Действительно ли ждете меня?" Расспрашивал обо всех нюансах, чтобы понимать, ехать или нет. Честно говоря, тогда сложилось такое ощущение, будто они вдвоем не говорили на английском. Женщина отвечала, но вопросы я задавал совсем другие. Я размышляю, а он начинает на испанском: "Гранде хугадор". Сказал: "Ты великий игрок, который играл в хороших командах". Согласился.

Приезжаю в Румынию, увиделся с президентом. Мне позже ребята из команды сказали, что он никогда не приезжает. Мы договорились по всем моментам, я не просил какой-то космос по деньгам. Хотел только играть и помочь команде. Я очень быстро набрал форму. Мне всегда нужна была одна неделя – этого было достаточно. Думаю: "Ну все, сейчас буду играть".

Тренер меня не ставит и не ставит, а я не понимаю, в чем проблема. Подхожу к нему: "Что-то не так со мной?" Он снова не может нормально общаться, потому что не знает языка. Мне тренер голкиперов объясняет: "Он не знал, что ты так быстро приедешь". Я говорю: "Окей, хорошо, но что делать дальше?" Отвечает: "Но там еще много своих моментов".

Проходит время, я уже себе думаю, что тут делаю. Он меня выпустил один раз в Лиге конференций. Я сыграл 20 минут и сыграл нормально. Лучше, чем плохо. Думал, что буду играть следующие игры. Смотрим просмотр игры, и он мне начинает какие-то претензии высказывать: "Первое – ты ударил по воротам". Я там действительно несколько раз ударил, обострял, все было хорошо. Думал, он меня хочет похвалить. А он говорит: "Почему ты в этом моменте не дал пас, когда там было три игрока?" Меня уже все окружили и забирали мяч, там только пробивать оставалось. Он дальше продолжал. Остановил видео и говорит: "Вот там можно было между ног дать". Отвечаю: "Ты что на PlayStation играешь? Чтобы сейчас остановить, подвинуть игрока команды-соперника и тогда отдать пас". Но ведь слушал его, потому что надо проявлять респект, ему 93 года.

Позже я понял, что у него есть своя банда итальянцев, которых он ставил даже тогда, когда не было результата, потому что он разговаривал на итальянском. Он меня не ждал, ничего не объяснял, не рассказывал. Там происходил полный беспорядок. Тренер после неудачных матчей прямо на поле говорил такие гадкие слова одному игроку перед всеми. Он будто маленький ребенок, который играет в игру, кто больше плохих слов знает, тот и выигрывает. Вот у него была такая игра. Когда я это услышал, говорю: "Эй, деду, прояви респект". Все от него только и слышали "Ай-яй-яй, фак!"

Они в клубе не знают, кто там и за что отвечает. Я молчал о Румынии долго. Даже президент что-то там говорил, что я уже не думаю о футболе. В первую очередь президент должен думать о футболе и интересоваться у своих директоров, почему тот не играет. Если вы меня взяли, позвоните, спросите, почему такая ситуация. Я просто хотел уйти оттуда, потому что знал, что там ни один тренер не поможет. Пришел Муту, легенда. Он протянул два месяца. Там даже Месси не сможет помочь, если в клубе беспорядок полный", – сказал Коноплянка в комментарии Tribuna.

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