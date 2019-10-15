Коноплянка признался, что помогло сборной Украины досрочно оформить выход на Евро-2020

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка считает, что "сине-желтые" хорошо смотрелись на фоне действующих чемпионов Европы в матче квалификации к Евро-2020 против Португалии.

"Если есть цели и желания, то благодаря кропотливому труду этого всегда можно добиться. Думаю, наша команда хорошо выглядела на фоне действующих чемпионов Европы. Мы забили два мяча, считаю, контролировали ход поединка, но удаление и пенальти в наши ворота, конечно , немного нас подкосили. Однако сборной Украины удалось удержать столь нужный для нее победный результат.

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Секрет успеха в отборочном турнире? Единый коллектив, образовавшийся в сборной Украины, где один за всех и все за одного. Что касается финальной части чемпионата Европы, то я бы не спешил с прогнозами. Всему свое время. Мы живем сегодняшним днем ​​и сейчас радуемся нашему успеху. Давайте пока переживем эти счастливые мгновения", – цитирует Коноплянку пресс-служба УАФ.

Напомним, что сборная Украины под руководством Андрея Шевченко одолела португальцев (2:1) в матче отбора к Евро-2020 и оформила досрочный выход на континентальное первенство.

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