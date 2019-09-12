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Коноплянка привез гол в свои ворота на первой тренировке Шахтера

15:43 26 Читати українською
Коноплянка привез гол в свои ворота на первой тренировке Шахтера
Евгений Коноплянка / фото ФК Шахтер

Вингер Шахтера Евгений Коноплянка отметился в негативном ключе на первой тренировке в новом клубе.

 

Шахтер продолжает подготовку к матчу 7-го тура против Зари, информирует официальный сайт клуба.

Коноплянка провел первую тренировку с Шахтером

На YouTube-канале "горняки" выложили видео с первой тренировки Евгения Коноплянки в составе клуба. Интересно, что в одном из эпизодов вингер не сумел обыграть соперника, и в итоге Коноплянку обокрали и забили в ворота его команды.

Напомним, 2-го сентября 2019 донецкий Шахтер объявил о подписании Коноплянки. По информации СМИ, Шальке получил своего вингера 1,5 млн евро.

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Видеоновости Шахтер - Заря Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Шахтер Шахтер
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