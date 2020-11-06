Полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины Евгений Коноплянка принял участие в открытии Shakhtar Football School в Киеве, а также раздал автографы и сфотографировался с будущими звездочками украинского футбола.

"Проводить здесь время – супер! Приятно наблюдать за малышами, которые любят футбол. Если честно, я немного в шоке, потому что моему сыну 3 года и я боялся опережать события. Ждал момент, чтобы привести его, когда он уже будет готов.

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Я даже не понимал, что в 2-3 года дети могут бегать здесь с улыбками, довольные, им действительно все нравится и они слушают тренеров. Так что буду узнавать, как моему сыну сюда попасть, и контролировать эту ситуацию. Идея замечательная и правильная: проводить время полезно, а не дома с iPad. Тем более каждый родитель может приехать и посмотреть, как его малыш прогрессирует. Желаю нашим тренерам терпения, чтобы они правильно и успешно готовили ребят к начальному уровню в футболе", – цитирует Коноплянку официальный сайт "горняков".

К слову, на данный момент в киевской Shakhtar Football School занимается 60 детей.

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