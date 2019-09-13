Коноплянка попал в заявку Шахтера на матч против Зари

Вингер Шахтера Евгений Коноплянка может дебютировать за новую команду уже в 7 туре УПЛ.

Шахтер на своем официальном сайте опубликовал заявку на матч 7 тура УПЛ против луганской Зари, который состоится 14 сентября в 17:00.

Евгений Коноплянка попал в заявку "горняков", как и нападающий Андрей Борячук. В Киеве остались новичок Витао и Давид Хочолава, который восстанавливается после травмы.

Коноплянка привез гол на первой тренировке в Шахтере

Вратари: Алексей Шевченко, Анатолий Трубин, Андрей Пятов

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Исмаили

Полузащитники: Алан Патрик, Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Манор Соломон, Тайсон, Евгений Коноплянка, Дентиньо, Сергей Болбат

Нападающие: Жуниор Мораес, Андрей Борячук

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