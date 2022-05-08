Коноплянка получил раннюю травму в матче Краковии – украинец только начал регулярно выходить в основе
Адаптация Евгения Коноплянки в Польше осложняется многими факторами.
Сегодня Краковия играла на выезде против Ракува, однако украинец вынужден был просить замену уже на 20-й минуте.
Миколенко забил супергол и травмировался в выездном матче АПЛ – украинец и Пикфорд тащат Эвертон из болота вылета
Травма Коноплянки еще досаднее, ведь он как раз начал завоевывать доверие тренерского штаба. Для Евгения это был четвертый матч подряд с первых минут. Правда, отличиться результативными действиями за Краковию пока не удавалось.
Матч против Ракува завершился ничьей 1:1. Краковия идет на 8 месте Экстраклясы и не имеет серьезной турнирной мотивации.
Аталанта переиграла Специю в битве украинцев – Малиновский сделал гол и был лучшим, Коваленко спровоцировал взрыв