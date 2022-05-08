Сегодня Краковия играла на выезде против Ракува, однако украинец вынужден был просить замену уже на 20-й минуте.

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Травма Коноплянки еще досаднее, ведь он как раз начал завоевывать доверие тренерского штаба. Для Евгения это был четвертый матч подряд с первых минут. Правда, отличиться результативными действиями за Краковию пока не удавалось.

Матч против Ракува завершился ничьей 1:1. Краковия идет на 8 месте Экстраклясы и не имеет серьезной турнирной мотивации.

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