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Коноплянка получил предложение перейти в Краснодар, – Милевский

20:32 195 Читати українською
Коноплянка получил предложение перейти в Краснодар, – Милевский
Евгений Коноплянка / Фото УАФ

Нападающий Динамо Брест Артем Милевский поделился интересным инсайдом относительно лидера сборной Украины Евгения Коноплянки.

"Насколько я знаю, у Коноплянки сейчас есть предложение перейти в Краснодар. Но я уверен, что он туда не перейдет. Глядя на пример Ракицкого, он не перейдет. Он ценит сборную. Рак просто отмороженный на голову, ему эта сборная... Даже гимн не поет.

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Почему не вызывают в сборную Украины из-за выступлений в России? Вот так у нас принято, дебилизм какой-то. Даже Шевченко боится вызвать человека, который играет в России", – сказал Милевский в интервью Youtube-каналу"Красава".

Напомним, Коноплянка близок к уходу из Шальке. На украинца охотятся турецкие гранды Бешикташ и Фенербахче.

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Украинцы за рубежом Артем Милевский Артем Милевский Шальке Шальке Краснодар Краснодар Германия Трансферы Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка
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