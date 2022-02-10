Коноплянка получил новый вариант с продолжением карьеры в Европе
Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка имеет новый вариант продолжения карьеры.
Подписать Коноплянку может польская Краковия, сообщает твиттер-аккаунт BuckarooBanzai.
Коноплянка не перейдет в ЛАСК – у вингера Шахтера есть варианты в трех чемпионатах Европы
Решение насчет перехода должны будут принять не позднее субботы (12 февраля), а трансфер, скорее всего, будет бесплатным. Ранее Евгения сватали в австрийский ЛАСК, но переход так и не смогли оформить, а также приписывали интерес со стороны турецких и венгерских клубов.
В текущем сезоне Коноплянка дважды вышел на поле, наиграв 47 минут. Ранее Роберто Де Дзерби не взял его на собрание в Турцию.
Коноплянка потрапив у піке, варіантів обмаль, або Чому завершення кар'єри – логічний крок