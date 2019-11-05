Коноплянка поддержал Костышина – игрок Колоса выбыл на длительный срок из-за травмы

Полузащитник Шахтера и сборной Украины Евгений Коноплянка поддержал форварда Колоса Дениса Костишина, который получил тяжелую травму.

"На этом жизнь не заканчивается, она тебя только закаляет. И я уверен, что ты вернешься только сильнее и с двойным желанием добиваться успеха, а после твоего возвращения будем снова играть в хоккей", – написал Коноплянка в инстаграме.

Колос надолго потерял Костышина – игрок получил тяжелую травму в матче с Олимпиком

Напомним, Денис Костышин травмировался в матче против Олимпика (1:2) и пропустит около шести месяцев. Евгений Коноплянка тоже не сыграет в ближайших матчах за Шахтер – футболист получил повреждение в кубковом матче против Динамо.

"У меншості грало не Динамо, а Львів": чому Сидорчук покарав самого себе, а Шахтар не пробачає помилок