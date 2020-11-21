"Нравится ли представлять Шахтер на мероприятиях? А вариантов нет. Шучу. На самом деле, никак не отвлекает. Я сейчас восстанавливаюсь. Мне даже хорошо так немного развеяться, потому что в тренажерном зале я ложусь спать и просыпаюсь. Я счастлив за свой клуб рекламировать бренды.

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Мое восстановление? Потихоньку. Непростая травма, поэтому нужно время, упорство. Еще около месяца нужно будет попотеть. Ответный матч Шахтера против Боруссии М? Нужно только думать о победе. Мы вышли в группу Лиги чемпионов, хотим ставить только самые высокие цели. Поэтому нужно думать только о победе. Я верю в команду, она может добиться результата.

Как сложно будет Шахтеру играть с Александрией? Со всеми командами непросто играть. Они понимают, как мы играем, они ставят восемь автобусов, конечно, сложно проходить такого соперника. Александрия играет с такой самоотдачей. Нам придется хорошо поработать, чтобы добыть эти очки", – поделился Коноплянка в комментарии Футбольному формату.

К слову, Евгений сыграл в 4 матчах Шахтера в текущем сезоне, не отметившись результативными действиями.

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