"Я перешел в Краковию, чтобы играть. Моя цель – вернуться в сборную Украины и помочь клубу попасть минимум в топ-4 чемпионата.

Краковия презентовала Коноплянку перед матчем с Лехией – украинец сделал несколько подарков болельщикам

Я поддерживал форму каждый день, но не тренировался с командой два месяца. Занятия в зале – это другое. Надеюсь, буду готов через одну или несколько недель.

Ассисты и голы – это не самое важное. Главное – три очка в каждом матче. Ладно, пусть будет для начала 5 голов и 5 ассистов до конца сезона. Для старта это было бы неплохо. Но время покажет", – сказал Коноплянка в комментарии клубному YouTube-каналу.

Заметим, последний раз Евгений оформлял желаемые 5 голов + 5 ассистов еще в сезоне 2017/18 в составе Шальке. За все время в Шахтере вингер забил всего 5 голов в 46-ти матчах.

Коноплянка потрапив у піке, варіантів обмаль, або Чому завершення кар'єри – логічний крок