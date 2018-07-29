Коноплянка отыграл второй тайм в матче против Эрцгебирге

Украинский легионер немецкого Шальке Евгений Коноплянка продолжает подготовку к новому сезону.

Шальке, за который выступает полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка, провел очередной товарищеский поединок. Сегодня гельзенкирхенцы встречались с Эрцгебирге, который выступает во второй Бундеслиге. Команда украинца уступила со счетом 1:0. Экс-хавбек Днепра появился на поле сразу после перерыва.

Напомним, что Коноплянка отметился первым забитым мячом в новом сезоне в товарищеском матче против Саутгемптона.

Ранее Евгений Коноплянка стал победителем турнира по настольному теннису на сборах Шальке.

Товарищеские матчи

Шальке – Эрцгебирге – 0:1

Гол: Херман, 76