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Коноплянка отыграл второй тайм в матче против Эрцгебирге

18:22 20 Читати українською
Коноплянка отыграл второй тайм в матче против Эрцгебирге
Евгений Коноплянка / фото из соцсетей

Украинский легионер немецкого Шальке Евгений Коноплянка продолжает подготовку к новому сезону.

Шальке, за который выступает полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка, провел очередной товарищеский поединок. Сегодня гельзенкирхенцы встречались с Эрцгебирге, который выступает во второй Бундеслиге. Команда украинца уступила со счетом 1:0. Экс-хавбек Днепра появился на поле сразу после перерыва.

Напомним, что Коноплянка отметился первым забитым мячом в новом сезоне в товарищеском матче против Саутгемптона.

Ранее Евгений Коноплянка стал победителем турнира по настольному теннису на сборах Шальке.

Товарищеские матчи

Шальке – Эрцгебирге – 0:1

Гол: Херман, 76

Теги
Германия Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Шальке Шальке Эрцгебирге Эрцгебирге
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