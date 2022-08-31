Коноплянка отличился дебютным голом в Польше
Полузащитник Краковии Евгений Коноплянка наконец-то смог впервые забить в официальном матче в Польше.
Кубок Польши 2022/23, 1/32 финала
ЛКС Лагув – Краковия – 1:3
Голы: Чельмецки, 11 – Какабадзе, 34, Гице, 59, Коноплянка, 90+4
Соперником Краковии в Кубке Польши стал ЛКС Лагув – представитель четвертого дивизиона местного первенства. Именно аутсайдер и повел в счете на 11-й минуте. Какабадзе выровнял положение еще до перерыва.
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В начале второго тайма Гице вывел Краковию вперед, а точку во встрече поставил Коноплянка. Евгений получил мяч на левом фланге, выскочил один на один с вратарем и легко его обыграл.
Добавим, что Коноплянка присоединился к Краковии зимой этого года, но до этого еще не отличался результативными действиями в Польше.
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