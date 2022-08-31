Кубок Польши 2022/23, 1/32 финала

ЛКС Лагув – Краковия – 1:3

Голы: Чельмецки, 11 – Какабадзе, 34, Гице, 59, Коноплянка, 90+4

Соперником Краковии в Кубке Польши стал ЛКС Лагув – представитель четвертого дивизиона местного первенства. Именно аутсайдер и повел в счете на 11-й минуте. Какабадзе выровнял положение еще до перерыва.

Будущее Малиновского известно – журналист озвучил итог саги украинца

В начале второго тайма Гице вывел Краковию вперед, а точку во встрече поставил Коноплянка. Евгений получил мяч на левом фланге, выскочил один на один с вратарем и легко его обыграл.

Добавим, что Коноплянка присоединился к Краковии зимой этого года, но до этого еще не отличался результативными действиями в Польше.

Трансферный дедлайн лета 2022: Малиновский получил еще один вариант в АПЛ, новые фавориты на Довбика