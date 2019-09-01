Коноплянка останется в Шальке

Спортивный директор Шальке Йохен Шнайдер рассказал о планах клуба на последние дни трансферного окна.

"Конечно, я не знаю, что случится до конца трансферного окна. Но я не ожидаю, что кто-то из футболистов покинет Шальке до закрытия окна", – цитирует Шнайдера Kicker.

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Таким образом, хавбеки Евгений Коноплянка и Набиль Бенталеб останутся в немецком клубе, несмотря на слухи об их потенциальном трансфере. По информации издания, уже 3 сентября игроки вернутся к тренировкам с командой.

Напомним, наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для 29-летнего украинца называли Бешикташ.

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