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Коноплянка останется в Шальке

16:50 143 Читати українською
Коноплянка останется в Шальке
Евгений Коноплянка / Фото ФК Шальке

Спортивный директор Шальке Йохен Шнайдер рассказал о планах клуба на последние дни трансферного окна.

"Конечно, я не знаю, что случится до конца трансферного окна. Но я не ожидаю, что кто-то из футболистов покинет Шальке до закрытия окна", – цитирует Шнайдера Kicker.

Коноплянка может продолжить карьеру в Сампдории или Роме – существует еще один неожиданный вариант

Таким образом, хавбеки Евгений Коноплянка и Набиль Бенталеб останутся в немецком клубе, несмотря на слухи об их потенциальном трансфере. По информации издания, уже 3 сентября игроки вернутся к тренировкам с командой.

Напомним, наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для 29-летнего украинца называли Бешикташ.

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Германия Набиль Бенталеб Набиль Бенталеб Украинцы за рубежом
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