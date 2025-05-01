Евгений Коноплянка решил снова собрать бывших одноклубников на футбольном поле.

Киберспортивный клуб kONO.ECF, владельцем которого является бывший футболист Евгений Коноплянка, официально объявил о создании собственной футбольной медиа-команды – kONO.ECF MEDIA TEAM.

Бойко официально объявил о завершении карьеры после восьми месяцев без клуба

Капитаном команды стал экс-форвард сборной Украины Денис Олейник, который сейчас выступает за любительский Авангард из Лозовой.

Определились во вновь созданной команде и с голкипером. Пост № 1 занял бывший вратарь Динамо, Бешикташа и Малаги Денис Бойко, который в начале марта объявил о завершении футбольной карьеры.

Напомним, В свое время Коноплянка, Олейник и Бойко вместе защищали цвета Днепра.