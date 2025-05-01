Коноплянка объявил о создании собственной медиа-команды – уже подписали звездных капитана и голкипера
19:15 - Читати українською
Евгений Коноплянка решил снова собрать бывших одноклубников на футбольном поле.
Киберспортивный клуб kONO.ECF, владельцем которого является бывший футболист Евгений Коноплянка, официально объявил о создании собственной футбольной медиа-команды – kONO.ECF MEDIA TEAM.
Бойко официально объявил о завершении карьеры после восьми месяцев без клуба
Капитаном команды стал экс-форвард сборной Украины Денис Олейник, который сейчас выступает за любительский Авангард из Лозовой.
Определились во вновь созданной команде и с голкипером. Пост № 1 занял бывший вратарь Динамо, Бешикташа и Малаги Денис Бойко, который в начале марта объявил о завершении футбольной карьеры.
Напомним, В свое время Коноплянка, Олейник и Бойко вместе защищали цвета Днепра.
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