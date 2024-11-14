"Болезненна ли для меня тема Ливерпуль? Была бы больнее, если бы я поехал не в Севилью, а в Атлетик Бильбао, например. Почему я такой пример привожу? Хорошая команда, но ведь ничего не может выиграть. Может, тогда жалел бы еще больше.

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Севилья – это клуб, который останется навсегда в моем сердце, как и Днепр, и Шахтер также. Если бы я был уверен, что Каштру будет и дальше, то еще сильнее бы полюбил этот клуб.

С Севильей я выиграл Лигу Европы. Кто знает, возможно, в Ливерпуле ничего не выиграл бы. Но, конечно, Ливерпуль – это Ливерпуль. Конечно, я больше хотел там играть, не буду скрывать. Потому что это мечта каждого малого футболиста.

Но, знаете, что действительно жаль? Жаль, что не игроки решают в футболе. Я понимал, что дал клубу за все годы как футболист. Мог понять клуб и президента, которые не хотели отпускать топового игрока. Но можно найти в себе немножко человечности и поставить себя на место игрока, а потом сказать: "Ну, ладно, сыграл уже пять лет, иди". Это не только мой пример. В европейском футболе тоже много такого. Классно было бы, знаете, вот так: "Тобой интересуются Арсенал, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед. Ты выбираешь для себя команду и телепортируешься туда".

С Ливерпулем немножко остался осадок. Уже много раз говорил это, но одно дело, если бы я с ними просто по телефону общался. Было бы не так больно. Но когда я уже увидел персонал, который приехал ко мне в Днепр... Ужинал с ними всеми, а они рассказывали, что там будет твоя полочка, дадим тебе такой номер, Джеррард ждет, сейчас тебя наберет. Мне говорили: "Не переживай, все будет хорошо, песню только споешь как нужно". Я уже в номере лежу, а в голове прокручиваю слова песни, которую надо будет на посвящении петь.

Больно становится от того, что был одной ногой уже там. Они на один час перенесли трансферное окно только для того, чтобы этот трансфер сделать. За их желание огромный респект клубу. Они поднимали цену с 15 млн до 25-30 млн фунтов – это было так приятно для меня. Когда я с ними прощался, заплакал. Окно закрылось, надо было уже минимум полгода ждать. Но не я принимал решение, а владелец", – сказал Коноплянка в комментарии Tribuna.

Напомним, Евгений выступал за Севилью с 2015-го по 2017 годы и в сезоне 2015/16 стал победителем Лиги Европы. В том же сезоне дошел до финала Кубка и Суперкубка Испании. Дважды финалист Суперкубка УЕФА (2015, 2016).

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