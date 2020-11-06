Коноплянка: Не знаю, будет ли матч с Динамо захватывающим – у киевлян нет половины команды
Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка прокомментировал предстоящую встречу с Динамо в рамках 9-го тура чемпионата Украины.
"Коронавирус мешает не только спорту, но и всей нашей жизни. Никто даже представить не мог, что такое может быть на сегодняшний день. Но нужно просто с этим смириться и стараться избегать этого заболевания.
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COVID-19 портит удовольствие от просмотра футбола. У Динамо нет половины команды. Не знаю, будет ли матч захватывающим, но, надеюсь, все же будет интересным. Для нас это матч не за три очка, а за шесть. Мы понимаем, что в любом случае нельзя проигрывать, иначе будет 7 очков отставания. Будет трудно потом догонять. А чтобы не догонять, нужно сосредоточиться на матче и достичь желаемого результата", – сказал Коноплянка в комментарии "Футбол NEWS".
Напомним, первое Классическое в текущем сезоне состоится уже в воскресенье, 8 ноября. Начало матча в 17:00.