toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
СБОРНАЯ УКРАИНЫ СЛОВАКИЯ - УКРАИНА ЛИГА НАЦИЙ

Коноплянка: Не собираюсь ничего советовать молодым игрокам

10:15 90 Читати українською
Коноплянка: Не собираюсь ничего советовать молодым игрокам
Евгений Коноплянка / Фото: соцсети

Хавбек сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал о молодых игроках в составе национальной команды.

"Мы играем в футбол, где результат все равно на первом месте. Несмотря на то, что эти матчи ничего не решают, проигрывать не хочется. Поэтому у нас заряженное настроение, мы будем стараться играть все равно только на победу.

Макаренко: Хотелось бы дебютировать за сборную в официальных матчах

Совет молодым игрокам? Не собираюсь им ничего советовать. Я еще сам игрок, не надо меня к тренерам записывать (смеется). Рад, что вызвали Шведа. Мы были с ним в Севилье. Тогда он со мной только тренировался. Жаль, что не играл в первой команде. Знаю, какой он футболист, и на что он способен.

Василий Кравец покинул расположение сборной Украины из-за травмы

Марьян сам нашел свой путь. Зачем мне ему что-то советовать? Считаю, что у наших новичков будет достаточно желания, чтобы проявить себя. Желаю им удачи", – цитирует Коноплянка Zbirna.com.

Лига наций5 тур

Словакия - Украина: Пятница 16 ноября 2018

Словакия
до матча
1
дн
:
8
час
:
24
мин
Украина
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Сборная Украины Украина Украина Словакия - Украина Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
24
мин
Бельгия
21:45
Исландия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук