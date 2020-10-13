"Никакого трансфера не будет. Коноплянка будет восстанавливаться где-то в течение двух месяцев и возможно, он еще успеет сыграть последние туры Лиги Чемпионов и чемпионата Украины в этом году. Но я не уверен, что он захочет рисковать.

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У него надрыв передней поверхности бедра. Это именно надрыв, а не растяжение, поэтому это очень неприятная травма. Надрыв – это 2 месяца лечения, поэтому никакого трансфера не будет. Ни с кем он ни о чем не говорил.

Сейчас Коноплянка восстанавливается и готовится сыграть в составе сборной Украины на Евро-2020. Думаю, что он нам там очень и очень поможет. У него есть мотивация попасть на Чемпионат Европы и как раз весеннюю часть он играет очень неплохо. А на сегодняшний момент – никакого трансфера не будет", – поделился Цыганык в программе Цыганык LIVE.

В прошлом сезоне УПЛ Коноплянка провел 20 матчей, в которых отметился 4 голами и 5-ю ассистами.

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