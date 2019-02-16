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Коноплянка не попал в стартовый состав Шальке на матч против Фрайбурга

15:47 10 Читати українською
Коноплянка не попал в стартовый состав Шальке на матч против Фрайбурга
Шальке – Фрайбург: Коноплянка на скамейке

Шальке принимает Фрайбург в матче 22 тура чемпионата Германии.

Евгений Коноплянка не попал в стартовый состав Шальке, оставшись на скамейке запасных. Напомним, что перед этим украинский вингер провел 90 минут против Баварии, получив неплохие оценки от немецких СМИ.

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Стартовый состав Шальке на матч против Фрайбурга: Ферманн, Кутучу, Матондо, Маккенни, Маскарель, Настасич, Очипка, Сане, Сердар, Ут, Харит

Запасные: Лангер, Бенталеб, Брума, Бургшталлер, Коноплянка, Руди, Тойхерт

Матч Шальке – Фрайбург начнется в 16:30 по киевскому времени.

Германия22 турФелтинс-арена (Гельзенкирхен)

Шальке - Фрайбург: Суббота 16 февраля 2019

Шальке
до матча
23
мин
Фрайбург
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Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Фрайбург Фрайбург Шальке Шальке Германия Шальке - Фрайбург
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мин
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16:30
Фрайбург
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