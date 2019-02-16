Коноплянка не попал в стартовый состав Шальке на матч против Фрайбурга

Шальке принимает Фрайбург в матче 22 тура чемпионата Германии.

Евгений Коноплянка не попал в стартовый состав Шальке, оставшись на скамейке запасных. Напомним, что перед этим украинский вингер провел 90 минут против Баварии, получив неплохие оценки от немецких СМИ.

Коноплянка в компании Рауля и еще двух легенд Шальке – самый редкостный гол украинца

Стартовый состав Шальке на матч против Фрайбурга: Ферманн, Кутучу, Матондо, Маккенни, Маскарель, Настасич, Очипка, Сане, Сердар, Ут, Харит

Запасные: Лангер, Бенталеб, Брума, Бургшталлер, Коноплянка, Руди, Тойхерт

Матч Шальке – Фрайбург начнется в 16:30 по киевскому времени.