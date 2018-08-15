Коноплянка не поможет Шальке в первом матче сезона

Украинский полузащитник Шальке Евгений Коноплянка продолжает восстанавливаться после травмы.

Украинский вингер Шальке тренируется по индивидуальной программе, и приступит к занятиям в общей группе с понедельника, сообщает журналист Sky Sport Дирк Шларманн в твиттере.

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Таким образом Евгений пропустит первый матч Шальке в новом сезоне против Швайнфюрта. Поединок состоится в рамках Кубка Германии в пятницу, 17 августа, начало в 21:45.

Напомним, 3 августа Коно получил травму на тренировке команды. Украинец повредил мышцу.

Первый тур немецкого чемпионата стартует 24 августа, Шальке встретится с Вольфсбургом.

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