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"Коноплянка не интересовал главного тренера Шальке", – журналист сообщил скандальные детали трансфера украинца

18:41 260 Читати українською
"Коноплянка не интересовал главного тренера Шальке", – журналист сообщил скандальные детали трансфера украинца
Евгений Коноплянка / Фото ФК Шальке

Журналист шоу ТаТоТаке Михаил Спиваковский поделился интересными фактами, о переходе Евгения Коноплянки из Севильи в Шальке в 2016 году.

"Главный тренер Шальке (Маркус Вайнцирль – прим.) не хотел подписывать Коноплянку, в трансфере был заинтересован тогдашний спортдир клуба Кристиан Хайдель, которого впоследствии выгнали из лагеря гельзенкирхенцев.

Коноплянка обошелся Шахтеру в 1,5 миллиона евро, – Bild

В Германии есть неофициальные желтые карточки для функционеров клуба и у Хайделя было их аж три, одна из которых именно из-за трансфера украинца. Евгений стал заложником финансовых махинаций Хайделя", – сообщил Спиваковский в шоу ТаТоТаке.

Напомним, недавно Шахтер шокировал новостью о подписании Евгения Коноплянки на 3 года.

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Теги
Трансферы Украинцы за рубежом Севилья Севилья Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Шальке Шальке
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