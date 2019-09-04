"Коноплянка не интересовал главного тренера Шальке", – журналист сообщил скандальные детали трансфера украинца

Журналист шоу ТаТоТаке Михаил Спиваковский поделился интересными фактами, о переходе Евгения Коноплянки из Севильи в Шальке в 2016 году.

"Главный тренер Шальке (Маркус Вайнцирль – прим.) не хотел подписывать Коноплянку, в трансфере был заинтересован тогдашний спортдир клуба Кристиан Хайдель, которого впоследствии выгнали из лагеря гельзенкирхенцев.

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В Германии есть неофициальные желтые карточки для функционеров клуба и у Хайделя было их аж три, одна из которых именно из-за трансфера украинца. Евгений стал заложником финансовых махинаций Хайделя", – сообщил Спиваковский в шоу ТаТоТаке.

Напомним, недавно Шахтер шокировал новостью о подписании Евгения Коноплянки на 3 года.

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