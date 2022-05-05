"Все пошло не так, как только Коноплянка ушел из Днепра, потому что это был пик его достижений. А дальше... Сначала в Севилье, еще при Эмери, была какая-то вера в Евгения. Его понемногу подпускали, хотя Эмери требовательный тренер. Но у него было большее терпение.

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Потому что когда пришел Сампаоли... Это жесткий, очень строгий тренер. И если он верит в кого-то, то это преимущественно специфические таланты – повесы. Коноплянка не из таких. Поэтому Сампаоли после первых неудачных матчей Евгения поставил на нем крест", – сказал Моралес в программе "ТаТоТаке".

Напомним, Коноплянка выступал за Севилью с 2015 по 2017 годы и в 32 матчах забил 4 гола. Сампаоли тренировал нервинцев в сезоне 2016/17.

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