Коноплянка назвал свой топ-5 занятий на карантине

Полузащитник Шахтера и сборной Украины Евгений Коноплянка имеет достаточно дел даже во время вынужденного футбольного перерыва.

"На карантине мне не скучно. Чем можно заняться дома? Первое – играть с детьми. Надо придумать, чем их занять, иначе они будут сидеть у тебя на голове.

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Второе – заниматься спортом. Третье – уборка в квартире. Четвертое – готовить еду. Ранее это редко делал, но у меня получается. И пятое – беру ноутбук и смотрю фильм или сериал. Или играю в Playstation. Все это надоедает, хочется уехать куда-то, но нужно соблюдать карантин", – сказал Коноплянка в трансляции Instagram-канала УАФ.

В нынешнем сезоне УПЛ 30-летний хавбек провел 14 матчей, в которых отметился тремя голами и 4-мя ассистами.