toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Коноплянка назвал свой топ-5 занятий на карантине

00:20 2 Читати українською
Коноплянка назвал свой топ-5 занятий на карантине
Евгений Коноплянка / Фото из открытых источников

Полузащитник Шахтера и сборной Украины Евгений Коноплянка имеет достаточно дел даже во время вынужденного футбольного перерыва.

"На карантине мне не скучно. Чем можно заняться дома? Первое – играть с детьми. Надо придумать, чем их занять, иначе они будут сидеть у тебя на голове.

Коноплянка показал впечатляющую выносливость в челендже от Роналду – украинец почти догнал португальца

Второе – заниматься спортом. Третье – уборка в квартире. Четвертое – готовить еду. Ранее это редко делал, но у меня получается. И пятое – беру ноутбук и смотрю фильм или сериал. Или играю в Playstation. Все это надоедает, хочется уехать куда-то, но нужно соблюдать карантин", – сказал Коноплянка в трансляции Instagram-канала УАФ.

В нынешнем сезоне УПЛ 30-летний хавбек провел 14 матчей, в которых отметился тремя голами и 4-мя ассистами.

blog_ava
Мать Гвардиолы умерла от коронавируса
6 апреля
533
Теги
коронавирус Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Шахтер Шахтер
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
дн
:
21
час
:
32
мин
Ньюкасл
22:00
Вест Хэм
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук