Коноплянка назвал самого неудобного для себя голкипера

Полузащитник сборной Украины и донецкого Шахтера Евгений Коноплянка признался, кого считает наименее комфортным вратарем среди тех, против кого приходилось играть.

"Самый неудобный для меня вратарь – Андрей Пятов. Я ему не забивал. Да, мы часто обыгрывали его с Днепром, были хорошие матчи. Но я так и не забил ему ни разу.

Коноплянка признался, какой стадион произвел на него наибольшее впечатление

Всегда приятно отдавать голевые передачи, но я, в итоге, остался без гола", – сказал Коноплянка в прямом эфире на клубной странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Евгений выступал в Днепре с 2006 по 2015 год. В 2019-м, после четырехлетнего вояжа за границу, вернулся в УПЛ и стал игроком "оранжево-черных".

Ракицкий и другие украинцы попали под громкое сокращение зарплат в России, а Семин вызвал наезд экс-тренера Динамо