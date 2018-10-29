Коноплянка назвал причины кризиса Шальке

Украинский хавбек Евгений Коноплянка рассказал, почему Шальке неудачно стартовал в сезоне 2017/18. Его команда потерпела 5 поражений в стартовых 5 турах.

По мнению Коноплянки, неудачный старт обусловлен изменением тактической схемы и тем, что удача отвернулась от команды.

"Неудачный старт в чемпионате... Я даже не знаю, чем это объяснить. Так нельзя говорить, но наверное, удача отвернулась от нас.

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В прошлом чемпионате после почти каждого нашего удара в створ ворот был гол, мы брали все очки, которые только было возможно. А сейчас, в начале нового чемпионата, удача пропала.

Правда, сейчас мы играем по другой тактике, чем в прошлом чемпионате, стали играть интереснее. Удача нам уже не так нужна, ведь мы стали создавать больше моментов. Поэтому мы в последних матчах начали побеждать. То есть, мы движемся в правильном направлении.

Также Коноплянка вспомнил о матче между Металлистом и Днепром, цвета которого он ранее защищал.

"Матчи между Металлистом и Днепром были топовыми. Это можно сравнить с противостоянием Шальке и Боруссии Д или Севильи и Бетиса. Это были как будто матчи Лиги чемпионов. Если бы вернуть то время – это был кайф", – сказал Коноплянка порталу FootballHub.

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