Коноплянка назвал любимые клубы Ла Лиги и Серии А

Полузащитник сборной Украины и донецкого Шахтера Евгений Коноплянка рассказал, кого поддерживает в Европе.

"За кого болею в Испании, кроме Севильи? Там две команды, которые могут выиграть. Барселона или Реал? Наверное, сейчас Барса. Хотя, когда в Реале был Криштиану, лига была немного интереснее.

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В Италии чувствую симпатию к Ювентусу. Я с детства болел за туринцев, когда там были Дель Пьеро, Зидан. А потом, когда повзрослел, мне это немного надоело – понял, что в Италии к Ювентусу больше симпатий со стороны судей есть. Сейчас хотелось бы, чтобы Рома выиграла. Но если Ювентус станет чемпионом, буду только рад, потому что там Марко Пьяца играет. Я с ним очень хорошо знаком. Когда он приходил на полгода в аренду в Шальке, я с ним хорошо познакомился, дружил. Буду рад, если он возьмет медаль. У него были тяжелые времена – крестообразные связки травмировал дважды в одном месте. Пропустил минимум год, чтобы просто играть в футбол. Это нелегко.

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Наверное, еще хотелось бы чтобы Наполи триумфовал. Знаю там защитника Николу Максимовичи из Сербии – он хороший парень. Аталанта на правильном пути, но им сейчас тяжело. Если они будут играть так, как в этом сезоне, думаю, их 100% ждет успех. Просто Ювентус еще очень силен. Я почему Малиновского не сразу назвал? Вот когда он будет играть с первых минут, тогда будет понятно, там уже будет медалька висеть", – сказал Коноплянка в прямом эфире на странице УАФ в социальной сети Instagram.

Напомним, Евгений на клубном уровне успел поиграть в Ла Лиге за Севилью и за Шальке в Бундеслиге. В начале сезона 2019/20 Коноплянка присоединился к Шахтеру, за который успел провести 22 поединка и отметиться 4 голами и 1 ассистом.

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