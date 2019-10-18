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Коноплянка: Загребу забьем не меньше, чем Колосу

22:47 65 Читати українською
Коноплянка: Загребу забьем не меньше, чем Колосу
Евгений Коноплянка / ФК Шахтер

Полузащитник донецкого Шахтера Евгений Коноплянка прокомментировал разгромную победу своей команды над Колосом (6:0).

5’ Жуниор Мораес
26’ Евгений Коноплянка
32’ Додо
42’ Тайсон
45’ Тайсон
61’ Жуниор Мораес
 
5’ Жуниор Мораес
26’ Евгений Коноплянка
32’ Додо
42’ Тайсон
45’ Тайсон
61’ Жуниор Мораес

"Реально не ожидали такого результата, потому что знаем, какой у Колоса тренер с зубами. Соответственно, думали, что будет тяжелее. Но это футбол – сегодня они проиграли, завтра могут обыграть с таким же счетом другую команду. Желаю Колосу удачи и рад, что сегодня у нас все получалось. Мы наслаждались футболом, будем пытаться двигаться дальше в таком же темпе.

Шахтер – Колос – 6:0 – видео голов и обзор матча

Думали ли мы о Динамо Загреб во втором тайме? Нет, сейчас начнем думать. Такой матч не может расслабить перед Лигой чемпионов. Всегда приятно забивать шесть голов и получать удовольствие. Так что к Загребу готовимся с таким же настроением и надеюсь, что нам удастся забить им столько же голов", – цитирует Коноплянку портал Footboom.com.

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Шахтер Шахтер Динамо Загреб Динамо Загреб Колос Колос Шахтер - Колос Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка
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