Коноплянка: Загребу забьем не меньше, чем Колосу

Полузащитник донецкого Шахтера Евгений Коноплянка прокомментировал разгромную победу своей команды над Колосом (6:0).

"Реально не ожидали такого результата, потому что знаем, какой у Колоса тренер с зубами. Соответственно, думали, что будет тяжелее. Но это футбол – сегодня они проиграли, завтра могут обыграть с таким же счетом другую команду. Желаю Колосу удачи и рад, что сегодня у нас все получалось. Мы наслаждались футболом, будем пытаться двигаться дальше в таком же темпе.

Шахтер – Колос – 6:0 – видео голов и обзор матча

Думали ли мы о Динамо Загреб во втором тайме? Нет, сейчас начнем думать. Такой матч не может расслабить перед Лигой чемпионов. Всегда приятно забивать шесть голов и получать удовольствие. Так что к Загребу готовимся с таким же настроением и надеюсь, что нам удастся забить им столько же голов", – цитирует Коноплянку портал Footboom.com.

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