Коноплянка надеется избежать предыдущих провалов на Евро – у сборной Украины есть четкая цель в группе

Хавбек сборной Украины Евгений Коноплянка хочет превзойти скромные результаты предыдущих двух розыгрышей Евро.

"Главное – учесть все те моменты, из-за которых мы провалили предыдущие чемпионаты Европы. Теперь, надеюсь, мы усвоили необходимые уроки и сможем достичь поставленных целей.

Украина уничтожила Россию на альтернативном Евро-2020 – Зинченко в издевательском стиле переиграл защитника Зенита

Первой цели мы достигли – вышли на Евро. Лично я мыслями уже там. Следующая задача – выйти из группы. Мы такой путь прошли не для того, чтобы потом уехать после трех матчей. У меня в планах такого нет. Но сейчас не стоит много говорить, ставить заоблачные цели. Надо двигаться шаг за шагом. Для начала – выйти из группы. Если достигнем этого – будем ставить следующую цель", – подчеркнул Коноплянка в интервью официальному сайту УЕФА.

Напомним, Евро 2012 и 2016 годов завершались для сборной Украины на стадии группового этапа.

Евро-2020 перенесено, Украина с риском остаться без Шевченко – кто выиграл и проиграл от решения УЕФА