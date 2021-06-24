Коноплянка начал тренировочные сборы Шахтера отдельно от команды – хавбек не выходил на поле с марта
Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка не может полноценно начать подготовку к новому сезону.
Хавбек пока ограничивается индивидуальными пробежками, информирует официальный сайт Шахтера.
Педриньо назвал бывшую звезду Шахтера, на которую будет равняться в Украине
Последний раз Коноплянка выходил на поле 21 марта в матче против Львова (2:3). После этого 31-летний игрок имел проблемы с мышцами, из-за которых не поехал на Евро-2020. В прошлом сезоне Евгений сыграл за Шахтер только 337 минут, не отметившись результативными действиями. Контракт хавбека с "горняками" рассчитан еще на год.
Напомним, Шахтер проводит свои сборы в Австрии. Первым соперником вице-чемпиона Украины станет австрийский Санкт-Иоганн, матч состоится 30 июня.
Винен не тільки Шевченко: тіньовий антигерой збірної України, про якого всі забули, і мораль від Блохіна