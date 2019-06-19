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Коноплянка на пути в Фенербахче – спортивный директор турок обсуждает трансфер Шальке

09:39 123 Читати українською
Коноплянка на пути в Фенербахче – спортивный директор турок обсуждает трансфер Шальке
Евгений Коноплянка / Reuters

Спортивный директор Фенербахче Дамьен Комолли решает последние вопросы с Шальке по трансферу Евгения Коноплянки.

Спортивный директор Фенербахче Дамьен Комолли вылетел в Германию, чтобы согласовать с Шальке переход полузащитника Евгения Коноплянки, сообщает Fanatik.

Фенербахче и Шальке не могут сойтись в цене за Коноплянку

Ожидается, что турецкий гранд предложит гельзенкирхенского клуба 3 млн евро за 29-летнего украинского. Ранее отмечалось, что Шальке хочет получить за Коноплянка не менее 5 млн.

Зарплата полузащитника в немецком клубе составляет 2,6 миллиона евро после уплаты налогов. Турецкий клуб планирует предложить футболисту 3-летний контракт с окладом 3 миллиона евро в год.

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Трансферы Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Шальке Шальке Фенербахче Фенербахче Турция Трансферы Чемпионата Германии
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