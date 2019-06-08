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Коноплянка: Мы были как в танцах, понимали друг друга

06:00 4 Читати українською
Коноплянка: Мы были как в танцах, понимали друг друга
Евгений Коноплянка / UEFA.com

Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка прокомментировал разгромную победу над Сербией (5:0) в рамках квалификации Евро-2020.

26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка
 
26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка

"Супер, эмоции переполняют, не могу это даже передать словами.

Украина – Сербия – 5:0 – видео голов и обзор матча

Мы выполнили то, что должны были. Команда чувствовала друг друга, понимали мысли партнеров. Тот поднялся выше, значит кто-то должен опуститься и подстраховать. Знаете, как в танцах: партнеры друг друга должны понимать, так и мы сегодня. Нет, голы я никому не посвящал.

Что за речь провозгласил Шевченко? Там даже бутылка летала в раздевалке, едва кого-то не прибила. Шучу, конечно. На самом деле, все было сказано правильно, мы завелись на игру и контролировали ее.

Все соскучились по Львову невероятно, за этой поддержкой. Надеюсь не расслабимся перед следующим матчем.

Удивила ли нас игра соперника в первом тайме? Нет, потому что мы моментально перестроились и понимали, как нам нужно играть", – поделился Коноплянка в послематчевом комментарии.

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Источник: Футбол 24
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Евро-2020 Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Сербия Сербия Украина Украина Украина - Сербия
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