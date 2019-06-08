Коноплянка: Мы были как в танцах, понимали друг друга

Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка прокомментировал разгромную победу над Сербией (5:0) в рамках квалификации Евро-2020.

"Супер, эмоции переполняют, не могу это даже передать словами.

Украина – Сербия – 5:0 – видео голов и обзор матча

Мы выполнили то, что должны были. Команда чувствовала друг друга, понимали мысли партнеров. Тот поднялся выше, значит кто-то должен опуститься и подстраховать. Знаете, как в танцах: партнеры друг друга должны понимать, так и мы сегодня. Нет, голы я никому не посвящал.

Что за речь провозгласил Шевченко? Там даже бутылка летала в раздевалке, едва кого-то не прибила. Шучу, конечно. На самом деле, все было сказано правильно, мы завелись на игру и контролировали ее.

Все соскучились по Львову невероятно, за этой поддержкой. Надеюсь не расслабимся перед следующим матчем.

Удивила ли нас игра соперника в первом тайме? Нет, потому что мы моментально перестроились и понимали, как нам нужно играть", – поделился Коноплянка в послематчевом комментарии.

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