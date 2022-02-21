"Коноплянка до сих пор остается очень техничным игроком. Он активно тренируется с командой и тренер видит его старания. Однако его нынешняя форма недостаточна для игры в нашем чемпионате. Заметно, что хочет поскорее выйти на поле и показать свой уровень. Пока неизвестно, сможет ли он это сделать в следующем туре.

"Коноплянка еще может играть 2-3 сезона и вернуться в сборную Украины", – Шелаев

Если тренер и доверит ему место на поле, то не в основном составе. Есть все шансы стать звездой нашего чемпионата. Игроков, которые имеют такое резюме как у Евгения, можно пересчитать по пальцам одной руки. Хотя это не значит, что к нему здесь будут относиться по-особому. Ему нужно доказывать свой уровень на поле", – рассказал Карпьерц для ТК Футбол.

Напомним, Шахтер разрешил Коноплянке бесплатно перебраться в польский клуб. В нынешнем сезоне 32-летний украинец из-за травм провел всего 2 матча.

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