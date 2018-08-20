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Коноплянка может стать лицом революционной перестройки Эспаньола: насколько это реально?

17:18 400 Читати українською
Коноплянка может стать лицом революционной перестройки Эспаньола: насколько это реально?
Коноплянка в Эспаньол: возможно или нет?
Владимир Лесько Владимир Лесько

Каталонский Эспаньол продолжает грезить подписанием вингера Шальке Евгения Коноплянки. Возможно ли возвращение украинском в Примеру, выясняет "Футбол 24".

Перед приглашением Коноплянки каталонский гранд должен серьезно разгрузить зарплатную ведомость. С этой целью Эспаньол активировал чистку состава, чтобы уменьшить основную обойму игроков. Главный тренер "попугаев" Руби предпочитает работать с 21-22 футболистами, а руководство, имея ввиду трансферные планы, полностью его поддерживает.

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Альваро Васкес, Роберто и Серхио Санчес должны стать первыми жертвами операции "на выход". Этим футболистам уже сообщили, что на них не рассчитывают в новом сезоне. Кроме этого, не исключено, что Корнелия-Эль Прат покинут еще несколько игроков.

Только сбросив лишний балласт, каталонцы смогут выполнить свои две приоритетные задачи на трансферном рынке – подписать опорного хавбека и вингера. Однако Руби нужен не абы кто, а исполнители топ-класса. Если с кандидатурой игрока в центр поля испанский клуб пока не определился, то приглашение Коноплянки считается чуть ли не главным приоритетом, сообщает Mundo Deportivo.

Насколько реален трансфер Коно?

Руби считает, что украинец должен идеально влиться в тактические схемы команды, которые предусматривают игру на контратаках. Эспаньолу очень не хватает исполнителя со скоростным дриблингом, который мог бы на пару с аргентинцем Пьятти разрывать фланги соперника. В каталонском клубе также рассчитывают на быструю адаптацию Коно. Он провел один сезон в Севилье и знает особенности местного первенства.

"Попугаи" мечтают о Коноплянке, однако спортивный директор испанского клуба Руфете считает трансфер украинца соглашением с высоким уровнем сложности. Ранее уже сообщалось, что каталонцы не могут себе позволить трансфер украинца из-за высокой трансферной стоимости. Руфете неоднократно заявлял, что клуб будет делать ставку на аренду футболистов или подписания свободных агентов. То как быть с Коно?

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Эспаньол надеется на помощь самого украинца, который якобы очень серьезно рассматривает вариант с каталонским клубом. Коноплянка хочет вернуться в Примеру, пишет Mundo Deportivo, и ради трансфера на Корнелия-Эль Прат даже готов пойти на уменьшение зарплаты. "Попугаи" считают, что после кадровой чистки смогут себе позволить содержание украинской звезды, однако впереди их ждут очень сложные переговоры с Шальке.

В немецком клубе не считают украинца незаменимым игроком, однако расставаться с ним за бесценок также не собираются. Шальке настаивает на полноценном трансфере, что совсем не входит в планы Эспаньола. На решение ситуации остается чуть меньше двух недель, пока в Испании не закроется трансферное окно.

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Испания Главное Статьи Владимир Лесько Украинцы за рубежом Шальке Шальке Эспаньол Эспаньол Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка
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