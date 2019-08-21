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Коноплянка может не перейти в Бешикташ, клуб прекратил переговоры, – турецкий журналист

08:51 122 Читати українською
Коноплянка может не перейти в Бешикташ, клуб прекратил переговоры, – турецкий журналист
Евгений Коноплянка / ФК Шальке

Переход Евгения Коноплянки из Шальке в Бешикташ близок к срыву. Турецкий клуб в настоящее время не ведет переговоров по трансферу украинца.

Напомним, вчера появилась информация, что Евгений Коноплянка прибудет в Стамбул на медобследование, после чего подпишет контракт с Бешикташем на 4 года. Впрочем, пока трансфер 29-летнего вингера сборной Украины выглядит малореальным. Об этом написал турецкий журналист Эртан Сюзгун в Twitter.

"По Коноплянке есть сотни вопросов. На данный момент переход украинского хавбека прекращен. Информация подтверждена", – написал журналист.

К слову, ранее сообщалось, что за 4 года в Турции Коноплянка заработает около 10 млн евро. Контракт украинца с Шальке действует еще год, но немецкий клуб не рассчитывает на вингера, ведь тот даже не проходил с командой предсезонную подготовку.

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Главное Трансферы Украинцы за рубежом Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Шальке Шальке Бешикташ Бешикташ Турция Трансферы Чемпионата Германии
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