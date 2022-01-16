Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка занимается поиском нового клуба. В Шахтере на него не рассчитывают.

СК Днепр-1 может подписать 32-летнего украинского хавбека, передает Transfermarkt.ru . Стороны уже контактировали по поводу потенциального трансфера.

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А вот Meta-ratings уверяет, что сейчас идут активные переговоры, а переход может состояться до закрытия трансферного окна. Евгений готов идти на сокращение зарплаты, чтобы получать игровую практику и подписать долгосрочный контракт. Шахтер, вероятно, отпустит Коноплянку бесплатно, чтобы не платить заработную плату за последние полгода.

К слову, Евгений не поехал на сборы с "горняками", а представитель клуба заявил, что украинец занимается поисками нового места работы. Дончане подписали тогда еще игрока сборной Украины в сентябре 2019 года, за них он провел 46 матчей, оформив 5 голов и 3 ассиста. В текущей кампании полузащитник наиграл всего 47 минут, его контракт завершается 30 июня этого года.

У Коноплянки уже есть опыт выступлений в Днепре. Он является воспитанником тамошней академии, а за основную команду "сине-бело-голубых" провел 211 поединков и доходил до финала Лиги Европы.

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