Кроме ЧФР Клуж, Коноплянка имел предложения не только из США, Саудовской Аравии и УПЛ, но и из казахского Ордабасы, где уже играют Артем Беседин и Евгений Макаренко, сообщает Sportarena.

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Интересно, что вингеру предлагали даже лучшие условия, чем в Румынии. Однако, трансфер так и не состоялся – Евгений был не готов к переходу, тогда как Ордабаси требовал быстрого принятия решения.

Напомним, Коноплянка присоединился к ЧФР Клуж на правах свободного агента, подписав контракт на 1 год. По информации СМИ, он будет зарабатывать в румынском клубе от 15 до 20 тысяч евро.

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