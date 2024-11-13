"Как в футболе существует конкуренция, так и здесь. Мы к ней привыкли и знаем, как реагировать. А знаете как? Не реагировать, а работать. И я сказал об этом Роме Зозуле: "Куда бы мы ни пошли, даже в дворники, будет конкуренция". Даже там была бы конкуренция. Поэтому будем привыкать. За то, что вы сказали, за коррупционные моменты... Мне не нравится, как это даже звучит. Если еще и вижу собственными глазами, что это функционирует – так не годится. Это мешает развитию футбола в любой стране. Если это еще и наша страна, то это еще более невыносимо.

Коноплянка и Зозуля были готовы продолжать карьеру, но имели невыполнимое условие

Во взаимоотношениях с Шаблием до сегодняшнего дня ничего не изменилось – как и общался до этого. Сейчас немножко реже. Когда с Ромой объявили, что имеем агентство, он мне позвонил и спросил: "А почему же ты не сказал, что уже завершил карьеру? Я бы тебя пригласил к себе в компанию работать". И я ответил: "Вадим, я сам не знал, что завтра буду завершать карьеру".

Это произошло случайно, сидел сам, размышлял над всеми моментами, что мне будет нравиться больше – работать дальше или завершать. Я решил вот только вчера и понял, что хочу сам работать в этой сфере с Романом", – цитирует Коноплянку tribuna.

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