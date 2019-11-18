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Коноплянка: Ливерпуль давал за меня 25 миллионов евро, но Коломойскому деньги были не нужны

21:46 100 Читати українською
Коноплянка: Ливерпуль давал за меня 25 миллионов евро, но Коломойскому деньги были не нужны
Евгений Коноплянка / фото из открытых источников

Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка рассказал о причинах срыва его перехода из Днепра в Ливерпуль.

"Коломойский был на связи с тогдашним генеральным директором Ливерпуля. Они давали 25 миллионов евро. Но Коломойский тогда сильно любил футбол и не хотел продавать своих футболистов. Ему не нужны были 25 миллионов.

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Он сказал мне, чтобы я не волновался по поводу Ливерпуля. Пообещал, что через полгода пойду в Тоттенхэм. Но через полгода уже никто не возвращался к этому разговору", – цитирует Коноплянку dynamo.kiev.ua со ссылкой на журнал Футбол.

Напомним, Коноплянка покинул Днепр после завершения контракта летом 2015-го года и перешел в испанскую Севилью.

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Игорь Коломойский Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Днепр Днепр Ливерпуль Ливерпуль
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