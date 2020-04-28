Коноплянка эффектно переиграл Румынию в FIFA20 – феерили Роналдо, Зидан и Анри, забить удалось даже собой

Вингер Шахтера Евгений Коноплянка отстаивал честь сборной Украины в киберпротивостоянии FIFA20. Женя победил румынского футболиста Рэзвана Марина (3:0, 3:6, 4:2).

В первом матче Коноплянка открыл счет на 23-й минуте, разыграв комбинацию легендами Реала. Зидан отдал на Роналдо, а тот точно пробил в ближний угол. Марин неплохо отвечал, но в воротах украинца стеной стоял Алиссон, который потянул ряд острых ударов.

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В конце встречи Коноплянка закрепил преимущество – Агуэро создал стеночку с Мбаппе и поразил ворота. Установив комфортный счет, Евгений решил снять с игры Мбаппе и выпустить на его место себя.

На последней минуте Коно забил как раз собой – виртуальный Женя получил пас от Месси, протащил мяч из центра поля и элегантно послал мяч в сетку. 3:0 – разгром от Коноплянки в первом матче.

Второй поединок начался с атак Марина, который буквально не выпускал Коноплянку за центр поля. Где-то украинца спасал Алиссон, а где-то и он не помогал. На 18-й минуте румын забил собой, организовав контрвыпад по центру. Марин сразу удвоил преимущество, но арбитры зафиксировали офсайд.

Однако соперник все равно организовал второй гол после подобной контратаки – отличился Неймар. А разгромным счет сделал Салах, с легкостью обыграв ван Дейка один в один.

В компенсированное к первому тайму время Коноплянка отыграл один гол благодаря индивидуальным качествам Мбаппе, однако во второй половине встречи Марин уничтожил Евгения. Салах навесил на Неймара – 4:1. Салах обыграл всю оборону украинца и выкатил на пустые Нею – 5:1. Нигерийский ветеран Окоча издалека разрядил пушку – 6:1.

Коноплянка сократил отставание дублем Агуэро: сначала гол от штанги, затем добивание после сольного прохода Месси. Второй поединок завершился со счетом 3:6 в пользу Марина.

В третьем решающем матче Коноплянка сразу взял ситуацию под свой контроль. Мощные удары Анри и Джеррарда парировал Де Хеа, но на 25-й минуте Роналдо выстрелом с линии штрафной вывел Евгения вперед.

Украинец просто разрывал оппонента, но для голов немного не хватало. Роналдо и Зидан не реализовали супершансы, однако на 40-й минуте Коно организовал эффектную воздушную атаку с участием Анри, Джеррарда и Роналдо и забил второй гол.

Только после этого Марин проснулся и начал камбэкать собой виртуальным и Хаджи. Сначала Георге забил с паса Марина, а затем Марин сравнял счет с передачи именитого земляка. И все же на 72-й минуте Коноплянка вырвал победу усилиями Роналдо и Анри. А финальную точку роскошным голом поставил Зидан – 4:2.

Таким образом Евгений от имени Украины торжествовал, одержав две победы над Марином.

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