Коноплянка: Я разговаривал с Ахметовым – он великий человек

Хавбек Шахтера Евгений Коноплянка рассказал о своем разговоре с президентом донецкого клуба Ринатом Ахметовым.

"Ринат Леонидович набрал меня, поговорили. Для меня это, если честно, очень приятно. Остались чувства после этого разговора, правда.

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Знаете, да. Великий человек. И когда таким разговором он со мной поддерживает связь, ну это очень приятно. Потому что как будто знаю его десять лет. Так поговорили. Вдвойне приятно. Хочется оставить светлое пятно в этом клубе", – цитирует Коноплянку официальный сайт ТК Футбол 1/2.

Напомним, недавно донецкий Шахтер объявил о подписании Коноплянки. По информации СМИ, Шальке получил своего вингера 1,5 млн евро.

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