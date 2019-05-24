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Коноплянка будет искать новую команду летом, – экс-форвард сборной Украины Гоменюк

24 мая 11:29 197 Читати українською
Коноплянка будет искать новую команду летом, – экс-форвард сборной Украины Гоменюк
Владимир Гоменюк / фото: ФК Верес

Экс-форвард сборной Украины Владимир Гоменюк рассказал о поездке в гости к Евгению Коноплянке и шансы национальной команды в отборе на Евро-2020.

"Мы с Коноплянкой в день игры против Манчестер Сити виделись в гостинице, попили кофе, пообщались. Он заболел тогда, была температура, поэтому не готовился к матчу.

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Женя тогда еще говорил, что с тренером контакта не получается. Новый тренер тоже его не подпускает к основному составу. Наверное, летом он будет искать себе новую команду, поскольку как раз заканчивается контракт с Шальке. Думаю, что Коноплянка – игрок, который заточен на техническую игру, поэтому ему ближе испанский чемпионат или итальянский. Может подойти Турция.

Сможет ли он помочь сборной несмотря на отсутствие практики? Настроение у него все равно хорошее. Эмоциональный фон на уровне, потому что есть поддержка от родных и близких. Думаю, Женя и сам все понимает, и уже не так остро и близко к сердцу принимает происходящее. Физиологию, конечно, тоже не обманешь. Думаю, Андрей Шевченко тоже оценит состояние Коноплянки и увидит, в состоянии ли он помочь национальной команде.

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Очень надеюсь, что сборная Украины обыграет Сербию и Люксембург. В нашей сборной есть для этого все предпосылки. Шевченко поставил сборной игру, подтянул молодежь. Когда молодые игроки дышат в спину, ветераны тоже не дают себе послаблений. Поэтому у нас сейчас хороший сплав опыта и молодости", – поделился Гоменюк в интервью Команда№1.

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Украина Украина Германия Владимир Гоменюк Владимир Гоменюк Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Шальке Шальке
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