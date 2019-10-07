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Коноплянка: Игроки СК Днепр-1 кусали Шахтер, как могли

14:23 60 Читати українською
Коноплянка: Игроки СК Днепр-1 кусали Шахтер, как могли
Евгений Коноплянка / фото: ФК Шахтер

Полузащитник донецкого Шахтера Евгений Коноплянка ответил на вопросы журналистов после игры против СК Днепр-1.

 
Жуниор Мораес 4’
Тайсон 83’
4’ Жуниор Мораес
83’ Тайсон

"Я был здесь недавно, поэтому сейчас вопрос о возвращении на Днепр-Арену уже неуместен. Мы здесь играли с национальной сборной при переполненных трибунах, и тогда был значительно больший ажиотаж.

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Игра соперника? Молодцы ребята. Они на самом деле полностью отдавались, кусали нас, как могли. Поэтому шипы еще остались на голеностопе (смеется. – примечание). Действительно, молодцы. Они сражались, как могли, поэтому я поздравляю их с хорошей, достойной игрой", – цитирует Коноплянку пресс-служба СК Днепр-1.

Напомним, Шахтер одолел днепрян благодаря голам Жуниора Мораес и Тайсона. "Горняки" в нынешней кампании очков еще не теряли и уверенно возглавляют турнирную таблицу УПЛ. СК Днепр-1 набрал 11 очков и расположился на 7-й строчке.

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СК Днепр-1 СК Днепр-1 СК Днепр-1 - Шахтер Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Шахтер Шахтер
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