Коноплянка: Игроки СК Днепр-1 кусали Шахтер, как могли

Полузащитник донецкого Шахтера Евгений Коноплянка ответил на вопросы журналистов после игры против СК Днепр-1.

"Я был здесь недавно, поэтому сейчас вопрос о возвращении на Днепр-Арену уже неуместен. Мы здесь играли с национальной сборной при переполненных трибунах, и тогда был значительно больший ажиотаж.

СК Днепр-1 – Шахтер – 0:2 – видео голов и обзор матча

Игра соперника? Молодцы ребята. Они на самом деле полностью отдавались, кусали нас, как могли. Поэтому шипы еще остались на голеностопе (смеется. – примечание). Действительно, молодцы. Они сражались, как могли, поэтому я поздравляю их с хорошей, достойной игрой", – цитирует Коноплянку пресс-служба СК Днепр-1.

Напомним, Шахтер одолел днепрян благодаря голам Жуниора Мораес и Тайсона. "Горняки" в нынешней кампании очков еще не теряли и уверенно возглавляют турнирную таблицу УПЛ. СК Днепр-1 набрал 11 очков и расположился на 7-й строчке.

Шахтер уверенно одолел СК Днепр-1: комфортный гандикап во главе УПЛ, Коно привыкает, Степаненко делает шаг к АПЛ