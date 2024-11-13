"Думал, что делать, и был сам с собой. Хотел разобраться, какой мне сделать следующий шаг – продолжать играть или быть там, где я сейчас. Понял, что уже не получаю удовольствие от футбола так, как это было раньше.

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Так решил заниматься агентством, был на связи с Ромой Зозулей. Он, как и я, был на той стадии, когда не знал, заканчивать карьеру или нет. Вдвоем пришли к тому, что продолжали бы играть, если бы был тот Днепр.

У меня был не очень хороший опыт в Румынии. Я так подумал: "Ах, сейчас снова пойдешь туда, где будут говорить, что да, мы тебя ждем, а потом все будет так, как в Румынии". Никто не ждал. Я не хотел тратить на это свое время, ехать куда-то в другую страну. Если бы был мой тренер, моя команда, как, я повторюсь, Днепр, тогда да, конечно, я бы хотел еще отдать свои силы, свое здоровье – но всего этого не было", – цитирует Коноплянку tribuna.

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