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Коноплянка и бразильский новичок Шахтера попали в заявку "горняков" на Лигу чемпионов

4 сентября 22:02 131 Читати українською
Коноплянка и бразильский новичок Шахтера попали в заявку "горняков" на Лигу чемпионов
Евгений Коноплянка / Фото ФК Шахтер

В лагере Шахтера внесли определенные коррективы в список игроков, которые будут защищать честь команды в ЛЧ.

Новоиспеченный вингер Шахтера Евгений Коноплянка был внесен в заявку донецкого клуба на самый престижный клубный турнир, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Также в этот список попал 19-летний бразильский защитник Витао, которого "горняки" также недавно приобрели.

Из заявки был исключен форвард Фернандо, который перешел на правах аренды в Спортинг. Также в заявке нет Майкона, который восстанавливается от травмы.

Напомним, Шахтер попал в группу вместе с Аталантой, Манчестер Сити и загребским Динамо. Первые поединки группового этапа Лиги чемпионов стартуют уже 17 сентября.

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