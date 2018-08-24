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Коноплянка и атака Шальке в новом сезоне – с кем будет конкурировать украинец

17:10 70 Читати українською
Коноплянка и атака Шальке в новом сезоне – с кем будет конкурировать украинец
Евгений Коноплянка / Twitter

Шальке стартует в Бундеслиге-2018/19. Рассказываем о том, кто будет противостоять Евгению Коноплянке в атаке "кобальтовых".

Шальке входит в новый сезон с хорошим подбором исполнителей. Основной схемой у Доменико Тедеско останется 3-4-1-2, которая переходит в различные 3-3-2-2, 5-3-2 и другие формации, в зависимости от сильных сторон футболистов на поле.

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Где будет играть Коноплянка?

На одно из трех мест в атаке номинально претендует Евгений Коноплянка. Впрочем, если разобраться, то для украинца подходит только одна позиция в построении "кобальтовых" – левый форвард. На других Евгений по сути и не играл.

В целом эта позиция удобна для Коноплянки – не нужно глубоко садиться в оборону, его страхуют сразу два партнера (левый латераль и левый опорник). Однако Доменико Тедеско требует от группы атакующих футболистов включать активный прессинг на чужой половине поля. В этом компоненте Евгений не столь успешен: он слабо читает игру и не имеет надлежащих умений для отбора мяча.

Именно поэтому вместо него время от времени выходили Марко Пьяца и Брель Эмболо. А образец прессинга регулярно демонстрировали Гвидо Бургшталлер и Амин Харит.

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Кто конкуренты Евгения?

Марко Пьяца вернулся в Ювентус, зато из Хоффенхайма пришел Марк Ут – более чем серьезный оппонент за место в основе (14 голов за "крестьян" в Бундеслиге-2017/18). По прежнему Коноплянке придется конкурировать с Брелем Эмболо и Гвидо Бургшталлером, также подтягивается в стартовый состав Седрик Тойхерт.

Амин Харит, Франко Ди Санто и Стивен Скжибски только ситуативно после перестройки схемы могут претендовать на позиции Коноплянки. Как и Адем Льяич, которым якобы интересуются гельзенкирхенцы.

Место в основе лучшего бомбардира команды в прошлом чемпионате (11 голов) Гвидо Бургшталлера на старте сезона не поддается сомнениям. Австриец не имеет конкретных предпочтений, с кем играть в паре. "Коноплянка любит смещаться с левого фланга, Ди Санто больше действует на позиции десятки, Эмболо имеет преимущество в физике и лучше отбирает мячи", – рассказал Бургшталлер.

Украинец будет основным?

В первом официальном матче после отпуска в Кубке Германии против Швайнфюрта в атаке вышел Ут. Пока Коноплянка будет набирать форму после травмы, новичок будет основным на его позиции. Также хочет закрепиться в старте Эмболо, который пока из-за проблем со здоровьем не оправдал свой трансфер из Базеля.

Евгению из-за повреждения придется наверстывать ситуацию уже осенью. К счастью, матчей будет достаточно – Шальке будет играть в групповом раунде Лиги чемпионов.

Читатели Ruhr Nachrichten выбирали стартовый состав Шальке путем голосования. Слева в атаке 85% респондентов хотят видеть Марка Ута и только 15% – Евгения Коноплянку.

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