Вингер ЧФР Клуж Евгений Коноплянка не теряет надежды снова оказаться в сборной Украины, в составе которой за последние три года он сыграл всего несколько минут (в марте против Англии).

"Теперь я понимаю, каждый матч за сборную был важным, очень важным. Помню, стараюсь помнить каждый матч. Даже если бы это было сейчас, против любой сборной я бы отдавался все 100 минут. Мне все равно, будет ли это товарищеская игра, или, как в субботу, против Англии.

"Трансфер, о котором я не жалею": президент Клужа верит в Коноплянку, который снова травмировался

Хочу вернуться в сборную и снова пережить эти чувства. Все мои воспоминания связаны с этими матчами. Я не знаю, сколько матчей я сыграл, честно говоря. 80 или что-то такое... 87? Я всегда буду их помнить. Первый гол за сборную? Румынии? В самом деле? Похоже, во Львове победили 3:2. Никогда не думал, кому и сколько убил. Вспомнил, что тогда было 3:2 во Львове, тренером был Маркевич.

Да, мечтаю сыграть за сборную Украины на Евро-2024. Именно для этого перешел в ЧФР. Начал играть, надеюсь забивать или отдавать голевые, помогать команде, больше играть, чтобы вернуться в сборную", – сказал Коноплянка в интервью Prima Sport.